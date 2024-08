Pressing per Soumaré

IL TEMPO (M. Cirulli) - Ghisolfi studia il centrocampo. Non è sufficiente infatti l'arrivo di Le Fée per completare il reparto nevralgico del gioco di De Rossi, con il tecnico giallorosso che è in attesa di un nuovo rinforzo da affiancare ai giocatori già presenti. In attesa di capire la situazione relativa a Bove, che potrebbe lasciare la Capitale per un'offerta superiore ai 18 milioni, ancora non recapitata alla società giallorossa, il direttore dell'area tecnica studia il profilo di Boubakary Soumaré del Leicester. Nei giorni scorsi ci sono stati i primi colloqui con l'entourage del calciatore con il quale si è discussa la fattibilità dell'operazione e soprattutto la volontà del classe 1999 di trasferirsi in Italia. Quest'ultimo requisito è stato il leitmotiv del calciomercato giallorosso, come sottolineato dallo stesso De Rossi al termine della gara con l'Olympiakos a Rieti "i calciatori che sono venuti qui hanno tutti voluto tanto la Roma, non è facile vedere gente che rinuncia ai soldi di tasca sua o che rifiuta squadre più blasonate, non è garanzia di successo, ma significa che con la testa e con il cuore sono con noi".

Nei prossimi giorni potrebbe quindi aumentare il pressing verso il Leicester, che già la scorsa stagione ha deciso di liberarsi di Soumaré, mandandolo in prestito con diritto di riscatto al Siviglia. Dopo una stagione da titolare, tuttavia, il club spagnolo per problemi economici non ha potuto versare i 15 milioni per prelevare il cartellino del giocatore, che qualche mese fa ha fatto così ritorno in Inghilterra. E proprio quella cifra potrebbe essere la base della trattativa per portarlo a vestire la maglia giallorossa. Non è tuttavia l'unico nome che si sta valutando a centrocampo. Dalla Francia infatti rimbalza il nome di Amir Richardson di proprietà del Reims e che oggi alle 17 sarà impegnato nella gara per il bronzo alle Olimpiadi con il suo Marocco.

Non è tuttavia l'unico giocatore attualmente a Parigi che interessa alla Roma. Nella finale di domani tra Spagna e Francia ci saranno due giocatori da visionare con attenzione: oltre a Pubill dell'Almeria che andrebbe a completare la fascia destra, i giallorossi avrebbero avviato i primi sondaggi per Loic Badé, difensore centrale di proprietà del Siviglia. In quel ruolo Ghisolfi sta visionando anche De Winter, ma senza un'uscita in quel reparto (Kumbulla e Smalling) non ci potrà essere un affondo decisivo. E a proposito di cessioni, oltre al Verona si è inserita tra le pretendenti di Shomurodov anche la Sampdoria. Il più vicino all'addio sembra essere invece Darboe, conteso tra Frosinone e Salernitana.