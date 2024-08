Pressing Danso, rischio Assignon. Zalewski verso l'Olanda: c'è il Psv

IL TEMPO (L. PES) - Countdown partito. Meno di una settimana alla fine del mercato e tante cose ancora da fare per la Roma. Dopo il mancato addio di Dybala Ghisolfi e Souloukou devono ripensare in breve tempo le strategie per gli ultimi colpi. Almeno tre, anche se il sogno resta quattro, colpi per completare la rosa a disposizione di De Rossi. Senza dimenticare le uscite, fondamentali per aumentare la possibilità di investimento. Per questo tra i profili sul mercato avanza la situazione di Zalewski. Il polacco ha il contratto in scadenza con la Roma tra un anno e nelle ultime ore il Psv ha mostrato interesse per l'esterno sinistro. La valutazione della Roma è di 10-12 milioni: a Trigoria attendono l'offerta dall'Olanda.

Rischia di saltare clamorosamente, invece, la trattativa col Rennes per Assignon. Fino a ieri i giallorossi non hanno inviato alcuna offerta ufficiale per il terzino francese. E proprio nella giornata di ieri dalla Francia facevano sapere di aver dato un ultimatum a Ghisolfi: offerta entro fine giornata o salta tutto. Resta da capire se si trattasse soltanto di strategia per mettere pressione alla Roma o se davvero Massara a questo punto non vuole più privarsi del suo calciatore. In tal caso il club dovrebbe virare immediatamente su un'alternativa visto che al momento manca un titolare nel ruolo. Nel frattempo dall'Arabia continuano a spingere per Abdulhamid, non convocato dall'Al-Hilal che intanto si appresta a chiudere Cancelo.

Prosegue il pressing giallorosso per Danso. Dopo un primo tentativo in prestito con diritto di riscatto attorno ai 20 milioni, da Trigoria sono tornati alla carica ritoccando la proposta: prestito con obbligo di riscatto da 24 milioni più 3 di bonus. Resta aperta la trattativa col Lens che come prima richiesta la cifra base di 25 milioni più bonus. Il difensore rimane un obbiettivo reale nonostante i cambi di programma sul mercato. L'unica variabile, sommata all'accordo da trovare col club (il giocatore ha aperto al trasferimento) è quella della tempistica. Il Lens infatti nel preliminare di Conference con il Panathinaikos di ritorno non potranno contare su Medina (espulso all'andata) e potrebbero trattenere Danso fino a giovedì 29, a ventiquattro ore dalla fine del mercato. Oltre alla difesa DDR aspetta rinforzi anche a centrocampo e in attacco, dove gli investimenti saranno minori rispetto ai programmi. In particolare, l'arrivo di una centrocampista potrebbe dipendere dall'eventuale partenza di Bove. Manu Koné, sul quale c'è anche l'interesse del Milan, è il preferito del tecnico, e ieri non è stato convocato dal Borussia Monchengladbach per vicende di mercato. Anche se ad oggi nessuna mossa concreta dalla Capitale.