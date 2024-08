Pietralata, il Comune ordina gli sgomberi: lo stadio giallorosso è più vicino

Il nuovo stadio della Roma a Pietralata compie un piccolo-grande passo in avanti verso la sua prossima realizzazione. Ieri, con l’avvenuto sgombero delle prime unità immobiliari nell’area destinata ad ospitare l’impianto, l’intero progetto, rimasto incagliato per circa un anno proprio sulla questione della presenza di alcuni edifici senza titolo, è stato clamorosamente rilanciato. E ora l’obiettivo è l’apertura dei cantieri nel 2026. [...] La Roma, infatti, aveva dovuto interrompere le sue indagini archeologiche proprio per la presenza di alcune abitazioni, realizzate nei decenni scorsi al centro della futura area di scavo e detenute “per possesso precario” da quattro persone. [...] Per questo il Campidoglio, nei mesi scorsi, aveva inviato agli abitanti degli avvisi bonari di rilascio dell’area a cui i destinatari si erano opposti facendo ricorso prima al Tar e poi, avendosi visto rigettare la richiesta di sospensiva del provvedimento di sgombero, anche al Consiglio di Stato, dove il ricorso era stato nuovamente respinto. Tutto questo ha dato il via alle operazioni di ieri, quando, intorno alle 9 del mattino, circa 20 agenti della polizia locale di Roma Capitale, accompagnati da assistenti sociali e dal personale di Risorse per Roma, hanno avviato lo sgombero. Ora le indagini archeologiche potranno ripartire. [...] Per arrivarci, però, ci sono una serie di passaggi intermedi. Il primo è la presentazione del progetto definitivo da parte della Roma. Un atto atteso tra fine 2024 e inizio 2025. Questo documento conterrà tutte le informazioni sul nuovo stadio ma anche quelle sulla viabilità, sui parcheggi e sulle opere “accessorie” come i ponti pedonali e il nuovo parco attorno all’impianto. Se la conferenza dei servizi darà parere positivo i cantieri si potranno aprire nel 2026 con la speranza di veder realizzato lo stadio entro un paio di anni. La Roma puntava molto sulla data simbolica del 2027, anno del centenario del club, ma visto l’anno perso è molto probabile che il primo calcio all’interno della nuova casa dei giallorossi venga dato nel 2028. [...]

(la Repubblica)