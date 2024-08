Per Roma-Empoli oltre 50.000 tifosi. In 500 anche al Goodison Park

Avanti tutta. C'è tanta voglia di Roma e lo dimostrano i dati del botteghino giallorosso. A pochi giorni dall'apertura della vendita dei biglietti per Roma-Empoli, prima partita in casa, ci si appresta ragionevolmente a registrare il primo sold out dello stadio Olimpico della stagione ufficiale. (...) Per la prima di campionato in casa si sono già assicurati il posto dentro lo stadio più di 52 mila spettatori. Facendo un passo indietro e uno avanti, però, c'è grande attesa per l'esordio assoluto della Roma di De Rossi che avverrà alla Unipol Domus per la prima giornata di campionato contro il Cagliari. (...) Intanto dopodomani al Goodison Park di Liverpool la Roma concluderà il ciclo di amichevoli in Inghilterra contro l'Everton. (...) Sono stati acquistati circa 500 biglietti.

(Il Romanista)