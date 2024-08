Pelle solo a parte, "pit stop" Baldanzi

IL ROMANISTA (L. FRENQUELLI) - Caldo, tanto campo e doppie sedute. La Roma continua la preparazione pre stagionale a Trigoria e rispetta il “ritornello” di queste prime settimane pre-partenza per l’Inghilterra. Anche ieri De Rossi ha diretto due volte i suoi, alternando come sempre il lavoro atletico (spesso fatto anche sul campo con esercizi specifici e non solo in palestra) a quello sul gioco, con le partitelle in famiglia, a campo ridotto, con le porte piccole e così via. (...) Ieri Baldanzi non è sceso in campo perché non al meglio, si è sottoposto a una risonanza che ha dato esito negativo, solo un leggero affaticamento muscolare. Rimane ancora indisponibile Smalling che sta recuperando dal colpo subito nell’amichevole col Tolosa, mentre capitan Pellegrini ha lavorato individualmente dopo l’assenza di martedì. (...) . Oggi la squadra sosterrà una sola seduta, poi continuerà fino a sabato, quando alle 17 a Rieti la Roma sarà impegnata contro l’Olympiacos, ultimo appuntamento “italiano”. Sì, perchè il giorno dopo i giallorossi voleranno alla volta dell’Inghilterra per il ritiro al St. George’s Park di Burton, dove sono già in calendario le sfide contro Coventry City ed Everton. Il tutto prima che cominci davvero e finalmente la stagione, a poco più di due settimane da oggi: il Cagliari si avvicina, e DDR conta di arrivare al match nel miglior modo possibile. (...)