Paulo, una festa a metà: "I soldi non sono tutto"

No, non è stata la notte dei miracoli cantata da Lucio Dalla. Soprattutto guardando il risultato alla fine. [...] E invece Dybala, quando tutto sembrava ormai perduto, ha avuto la possibilità di un nuovo inizio: "Non esistono solo i soldi, ho riflettuto sulla famiglia, mia moglie, la città, la squadra, il voler tornare in nazionale - ha spiegato al fischio finale a Sky - Quando uno vede quella cifra è impossibile non pensarci, ma tante altre cose mi hanno fatto cambiare idea". [...] Ci si sforza, anche nella presentazione, di far finta che sia una partita come un'altra ma basta che l'argentino sia inquadrato per far aumentare il brusio dei decibel. [...]

L'Olimpico si ritrova e magicamente compare in Tribuna Tevere uno striscione pro-Dybala: 'Corazon, alma y vida, gracias Paulo' (cuore, anima e vita, grazie Paulo). Ma la volontà che si respira nell'aria è quella di voltare pagina. [...] E questo al di là delle incomprensioni, dei confronti, andati in scena nelle ultime settimane. [...] "Carlos, ma che succede se dico di no?", è la domanda ingenua all'agente Novel che il 22 agosto, intorno alle 15, ha cambiato una storia che sembrava già scritta. Storia che ha già sfiorato un'Europa League a Budapest e che ora va soltanto aggiornata. Con nuovi capitoli. Magari più avvincenti di quelli visti ieri contro l'Empoli.

(Il Messaggero)