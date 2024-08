Paulo, per me sarai un altro Totti. Entri nella leggenda romanista

[...] Esiste un Dio del pallone che ogni tanto rimette a posto le cose storte che lacerano lo sport più bello del mondo. L'ultima, stortissima, soprattutto per il popolo dei tifosi romanisti, era stata la notizia che Paulo Dybala avrebbe lasciato la Magica per trasferirsi nel campionato arabo in cambio di 75 milioni di euro. E invece, con un finalissimo imprevisto, degno di un film di Hitchcock, Paulo Dybala, detto la Joya, ha preferito la gioia pura del pallone al miraggio mediorientale della gioia del soldi: ha rinunciato al trasferimento milionario. [...] L'assalto ai grandi talenti del nostro calcio europeo messo in atto da società miliardarie subisce un improvviso colpo d'arresto. Si può comprare tutto, ma non l'amore quando è l'amore vero.

Paulo ha dimostrato di amare Roma e la sua gente come Roma e la sua gente amano lui. [...] Grazie Paulo. A nome mio e di centinaia di migliaia di tifosi che sono impazziti leggendo il tuo post. Sarai sempre con noi, sempre e comunque, a prescindere dai risultati. [...] A titolo personale, ma penso condiviso dalla maggioranza dei tifosi giallorossi, ti dico che per me sarai un altro Totti, il quale per la Roma ha rinunciato a tanti club stranieri che lo avrebbero reso non solo più ricco ma carico di trofei. [...] In fondo il calcio è come la vita, non contano solo i risultati, conta soprattutto come ti giochi la partita. E questa, grande Paulo, è stata la partita che hai giocato meglio. Vedrai, entrerai nella leggenda.

(Il Messaggero - E. Vanzina)