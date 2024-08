Paulo ottiene più tempo: la risposta domani

Per ufficializzare Dybala mancano alcuni dettagli, come ha riferito Mauro Cetto, responsabile dell’area scouting del club saudita, in un’intervista rilasciata in Argentina. Paulo è volato a Cagliari con la squadra e ha chiesto – tramite il suo entourage – una proroga fino a domani prima di prendere una decisione definitiva. La ricca proposta saudita non è cambiata: biennale con opzione per il terzo anno a 15 milioni netti più bonus per arrivare a 18 milioni. Non è cambiata, però, neanche la posizione del fuoriclasse argentino, il cui desiderio è giocare altri due anni in Europa, prima di guardare a campionati come Saudi Pro League o MLS. Per gli agenti sono previste commissioni importanti da 7-8 milioni di euro. [...] I giallorossi incasserebbero per Dybala una cifra compresa tra i 7 e i 9 milioni di euro e hanno fretta di chiudere per due motivi: tagliare un ingaggio che da quest’anno avrà un costo lordo di 16 milioni di euro e trovare uno o più profili per De Rossi. [...]

(Corsera)