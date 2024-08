Paulo nel super trio: e Danso si avvicina

Quella di Paulo Dybala è una trattativa che ha catturato le attenzioni della dirigenza, rallentando il mercato in entrata della Roma per oltre 20 giorni. [...] A meno di una settimana dalla fine del mercato, a Daniele mancano un difensore centrale (piace molto Danso), un terzino destro (vicinissimo Assignon), un centrocampista e un esterno di sinistra. [...] Se l'affare Dybala fosse andato in porto, Ghisolfi avrebbe avuto più libertà di manovra nel breve, perché avrebbe potuto contare su un monte ingaggi molto più basso e circa 10-15 milioni di plusvalenza. [...]

De Rossi, a partire da domani, lo tratterà da calciatore dell'organico a tutti gli effetti. [...] Una possibilità è giocare con il 4-3-2-1, nel quale Dybala e Soulé si posizionano dietro Dovbyk. A centrocampo Cristante, Paredes e Pellegrini. [...] Sul mercato, invece, bisognerà ricorrere al piano B: vendere calciatori fuori dal progetto tecnico, o con scarso appeal ed esuberi per diminuire il monte ingaggi provando a fare plusvalenze. [...] Il nome su cui sta lavorando Ghisolfi è Danso che il Lens valuta 23 milioni. [...] Può inserirsi nella difesa romanista giocando accanto a uno tra Mancini e Ndicka, e in futuro, se necessario, può essere inserito in una linea a tre come ha fatto nelle ultime tre stagioni. Avrebbe già accettato il trasferimento, ora dovranno trovare la quadra le società. [...]

(Il Messaggero)