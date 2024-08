Paulo e la Roma: una love story

Poche cose a Roma hanno la sacralità della maglia numero 10 di Francesco Totti. [...] Così la richiesta di farla vestire in campo a Paulo Dybala, fatta dai tifosi giallorossi con qualsiasi mezzo - radio, social, cori a Trigoria mentre la squadra si allenava - certifica l'amore per l'argentino che ha raggiunto livelli record dopo il no all'offerta da 75 milioni di euro arrivata dai sauditi dell'Al Qadsiah. [...] Molte le figure importanti in questa love story e le prime, parlando di amore, non possono essere che la moglie Oriana e la mamma Alicia. Se Paulo era dubbioso di andare in Arabia Saudita, Oriana era proprio contraria. [...]

Eppure Dybala, nella mattinata di giovedì, aveva svuotato l'armadietto a Trigoria. Un ruolo nella sua decisione finale l'hanno avuta i suoi compagni di squadra, con le loro facce da funerale al saluto di Paulo, che nello spogliatoio è amato. [...] La Roma è stata accusata da più parti di aver cercato di spingere Dybala tra le braccia degli emiri per risparmiare sull'ingaggio. In realtà il club è rimasto in posizione di attesa fino a quando il rappresentante di Dybala non ha annunciato l'accordo sul suo protetto con l'Al Qadsiah. L'offerta dei sauditi alla Roma - meno di 4 milioni per il cartellino - è stata ai limiti dell'offensivo. La Roma l'ha rifiutata e Dybala, sostenuto dal suo entourage, ha capito che si era aperta una crepa e ci ha infilato il suo desiderio di restare a Roma. [...]

(corsera)