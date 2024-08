Paulo d'Arabia. Offerti a Dybala quasi 80 milioni in tre anni: e la Roma compra

Stavolta niente feste o gavettoni, questo Ferragosto sarà molto diverso dagli altri. [...] Da ieri Paulo Dybala è molto più vicino all'Arabia Saudita che non alla Roma. Una vicinanza che può trasformarsi presto in connessione, abbracci, intese. Come quelle che ieri hanno provato a mettere definitivamente in piedi i dirigenti dell'Al-Qadsiah, arrivati a Roma per convincere il gioiello argentino. [...] Un incontro in cui gli arabi hanno fatto lievitare la precedente offerta di 20 milioni a stagione (per tre anni), fino ad arrivare a 25 più bonus. [...] Novel è arrivato a Roma martedì, per poi andare a cenare con Paulo Dybala e affrontare la situazione attuale. [...] E proprio mentre Novel e Dybala erano a cena, in un albergo del centro storico di Roma la Ceo giallorossa Lina Souloukou e il responsabile tecnico Florent Ghisolfi erano al tavolo con Fali Ramadani e con un rappresentante arabo. [...]

Dybala non ha ancora deciso cosa fare e si è preso almeno un paio di giorni per rifletterci su. [...] Ma perché Dybala probabilmente andrà via dalla Roma? Un po' perché ha capito di aver perso centralità nel progetto della Roma e di De Rossi, che nel suo 4-3-3 vuole esterni di gamba. [...] E poi perché la Joya ha un contratto pesantissimo per le casse giallorosse: 7 milioni di euro che potenzialmente possono diventare anche 9. [...] Nel caso in cui giocasse più o meno 15-16 gare [...] Dybala maturerebbe anche il diritto all'allungamento del contratto fino al 2026. [...] Per la Roma un "rischio", per Dybala un'opzione. Di certo c'è che con lui la Roma ha sognato davvero. [...]

(gasport)