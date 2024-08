Paredes-Smalling, due no all'Arabia

Nell'operazione sfoltimento, finalizzata ad abbattere il monte stipendi, la Roma sta lavorando con gli intermediari per trovare acquirenti in tutto il mondo. [...] La scorsa settimana, nel ritiro della Roma in Inghilterra, il procuratore di Smalling ha portato una proposta interessante da un club della Saudi League ma il difensore inglese non l'ha accettata. Almeno per ora. [...] Stessa cosa è capitata a Leandro Paredes subito dopo la Coppa America: da campione di tutto con la nazionale argentina è stato sondato dalle squadre arabe ma ha detto no al trasferimento "perché a Roma sto benissimo".

Anche Paredes va in scadenza nel 2025 (ha un'opzione di rinnovo) e preferisce concludere l'anno prossimo la sua esperienza in Europa prima di tornare in Argentina. [...] Nella Roma non esistono incedibili, non si lega nessuno per usare l'espressione ormai famosa di De Rossi. Persino per Bryan Cristante, che giocherà quasi tutte le partite da titolare, Ghisolfi ha esplorato il panorama internazionale, senza tuttavia ricevere feedback intriganti. [...] Capitolo Bove. La Fiorentina è interessata ma non alle cifre, di poco inferiori ai 20 milioni, che chiede la Roma. [...]

(corsport)