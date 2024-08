Paredes rinuncia a due giorni di ferie, domani il rientro

C’è voglia di Roma. Da parte di chi arriva e di chi torna. Domani, infatti, in anticipo di qualche giorno si rivedrà a Trigoria pure il play argentino Leandro Paredes, che partirà con la squadra per Rieti ovviamente senza scendere in campo nell’ultima amichevole “italiana” contro l’Olympiacos. Il centrocampista, fresco di vittoria in Coppa America, ha rinunciato a un paio di giorni di ferie. Leo ha voglia di riabbracciare gli amici Soulé e Dybala e di partecipare alla fase 2 del ritiro. […] Intanto, in vista della sfida all’Olympiacos di domani, il tecnico ha recuperato Pellegrini mentre potrebbe rinunciare a Smalling e Baldanzi alle prese con lievi acciacchi.

(Gasport)