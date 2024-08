Paredes fa rodaggio in Primavera

Leandro Paredes non è partito per la Sardegna perché deve scontare una giornata di squalifica che si porta dietro dalla scorsa stagione, ma sfiderà lo stesso il Cagliari. In versione baby, però. Il centrocampista, infatti, sarà un rinforzo di lusso per la Primavera di Gianluca Falsini, che oggi farà il suo debutto in campionato al Tre Fontane contro gli isolani. [...] L’appuntamento con Roma-Cagliari è fissato alle ore 17.30 nell’impianto dell’Eur: la partita sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia.

(Corsport)