Ok Cristante. Abdulhamid si candida

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Continua la preparazione della Roma per la sfida contro la Juventus. Ieri la squadra si è ritrovata al Fulvio Bernardini per una seduta mattutina. I giocatori hanno lavorato principalmente sul campo con esercitazioni con il pallone. Presente Cristante, con il clima del gruppo che è immediatamente tornato alla normalità dopo la discussione con De Rossi di mercoledì. Non hanno partecipato invece all'allenamento Abraham e Bove per questioni legate al mercato.

Ancora fermo ai box Le Fée: il francese si è infortunato con l'Empoli e tornerà a disposizione di De Rossi solamente dopo la sosta quando la Roma affronterà il Genoa al Ferraris. Intanto Abdulhamid (in attesa di Danso) si candida per una maglia con la Juve. Oggi sarà una giornata piena di appuntamenti a Trigoria: l'ultimo allenamento prima della rifinitura è in programma in mattinata, mentre alle 13 la squadra assisterà al sorteggio di Europa League.