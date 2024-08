Oggi test col Benevento. Poi tocca al campionato

IL ROMANISTA (E. TAMBARA) - Scende in campo oggi la Roma guidata da Falsini, per affrontare alle 17 il Benevento nella gara valida per la quarta amichevole in vista dell'inizio della stagione 2024/2025. In attesa di sfidare nella prima di campionato il Cagliari, i baby giallorossi si preparano per giocare l'ultimo test. Non bene gli ultimi tre allenamenti congiunti, con un bilancio che vede la Roma essersi guadagnata una sola vittoria (4-1 contro la Ternana) e due sconfitte (1-4 contro il Cosenza e 0-1 contro il Sorrento). Nella gara che si disputerà presso il Centro Sportivo del Mancini Park Hotel, non dovrebbe esserci Leonardo Graziani. Il centrocampista classe 2005 infatti è stato impegnato fino alla giornata di ieri nel ritiro con la prima squadra, con la quale è subentrato nel match contro 1'Olympia-kos. (...) Sarà assente sicuramente Renato Marin: il portiere giallorosso è partito nella serata di ieri insieme alla prima squadra nel ritiro in Inghilterra. (...) I baby giallorossi hanno già terminato il ritiro a Cascia il 27 luglio. Dopo la sfida di oggi dunque, spazio alle sedute di allenamento fino all'inizio del campionato il 17 agosto in casa contro il Cagliari.