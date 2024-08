Oggi l’amichevole con il Barnsley. Atteso in ritiro anche Dovbyk

Doppia seduta per la Roma ieri al St. George's Park, in Inghilterra, nel corso di una giornata fresca a livello di temperatura. In mattinata il gruppo è stato impegnato nelle esercitazioni per lo sviluppo della manovra offensiva e per gli scivolamenti difensivi e i movimenti della retroguardia in marcatura, sia sulle uscite sugli avversari a trequarti campo sia sulla difesa dei palloni alti. Nel corso del pomeriggio DDR ha concentrato gli sforzi sulla tattica. (...) Alle ore 18 italiane, 17 inglesi, ci sarà l'amichevole con il Barnsley, Serie C inglese in diretta su DAZN. Arriverà in ritiro anche Artem Dovbyk, rimasto in Italia in attesa del visto da parte dell'Ucraina. (...)

(gasport)