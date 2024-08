Oggi la ripresa. Nessun allarme per Le Fée

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo il giorno di riposo concesso da De Rossi la Roma torna ad allenarsi oggi a Trigoria. La squadra dovrà riscattare il brutto pareggio con il Cagliari e cercare di presentarsi nelle migliori condizioni davanti ai 60mila che domenica sera saranno presenti all'Olimpico per l'esordio casalingo contro l'Empoli, reduce anch'esso da un pareggio a reti bianche contro il Monza. Oltre a Paredes, tornato dalla squalifica e con qualche minuto nelle gambe in più grazie al match con la Primavera, sarà regolarmente a disposizione anche Le Fée, per il quale c'è stata apprensione dopo il cambio allo scoccare dell'ora all'Unipol Domus. In vista della gara con i toscani De Rossi potrà quindi contare sull'intero organico e questa mattina inizieranno le prove generali per la seconda formazione che scenderà in campo alla ricerca della prima vittoria stagionale. Guardando invece più avanti, più precisamente alla sfida del 1° settembre, i giallorossi potrebbero affrontare la Juventus con qualche defezione. Dopo la partita con il Como Thuram e Weah si sono infatti sottoposti ad accertamenti diagno-stici che hanno evidenziato per entrambi una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia (sinistra per il centrocampista, destra per l'ala). Per i due calciatori, come fa sapere il club con un comunicato ufficiale, sono previsti ulteriori esami tra 10 giorni, il che metterebbe in forte rischio la loro presenza nella terza giornata con i giallorossi all'Allianz Stadium.