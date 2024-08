Oggi la ripresa a Trigoria

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo l'amarezza della sconfitta con l'Empoli davanti ai propri tifosi De Rossi dovrà cercare di raccogliere rapidamente i pezzi e cercare di preparare al meglio il big match con la Juventus di domenica prossima. Non c'è tempo infatti per pensare ai punti persi in queste prime giornate di campionato, la squadra dovrà infatti dare il massimo per l'ultima gara prima della sosta per le nazionali per non fermarsi con un enorme amaro in bocca. Come di consueto il tecnico sfrutterà l'onda lunga della partita e già oggi radunerà la squadra al Fulvio Bernardini per la prima seduta settimanale, dove chi è sceso in campo farà scarico, mentre gli altri si alleneranno normalmente. Domani invece ci sarà il giorno di riposo.