Oggi contro l’Everton l’ultimo test prima del campionato

“Voglio andare in Champions con la Roma”. Mile Svilar difenderà la porta romanista oggi nel match contro l’Everton (ore 18, diretta tv su Dazn) che chiuderà il ritiro inglese. L’estremo difensore ora è grande protagonista, ma non è sempre stato così. “Nella mia carriera – le sue parole alla LaRoma24 – non ho fatto solo il secondo, ma anche il terzo. Nella mia testa era difficile accettare quei ruoli, c’erano giorni in cui non avevo stimoli, ma ho sempre saputo che sarebbe arrivato il mio momento. (...) I Friedkin hanno fatto un bel lavoro, con degli investimenti importanti per far crescere la squadra. Soulé diventerà un campione”.

(corsera)