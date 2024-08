Occhi sulla difesa

[...] Celik ha bisogno di un compagno e dopo aver monitorato molti profili ora le strade portano all’approdo nella Capitale di Lorenz Assignon. Il terzino francese ha da tempo aperto le porte al trasferimento alla Roma e ora attende solo la fumata bianca tra i due club. Roma e Rennes hanno trovato l’accordo totale sulla base di un prestito con diritto di riscatto per un totale di 10 milioni, da suddividere in 2 per il prestito e 8 milioni per l’eventuale riscatto.

Anche Saud Abdulhamid sembrerebbe molto vicino all’approdo nella Capitale, con i giallorossi pronti a versare 3 milioni nelle casse dell’Al-Hilal. [...] Tiago Djaló è uno dei profili monitorati dal ds francese: il centrale classe 2000, acquistato a titolo definitivo dalla Juventus nel mercato invernale, non ha mai trovato spazio in bianconero (solo 16’ in campo nella seconda parte di stagione) e ora è alla ricerca di riscatto. [...] Roma e Juventus sono in contatto, con i bianconeri che vorrebbero 1 milione per il prestito oneroso e 6 milioni più bonus per il riscatto più una percentuale sulla futura rivendita, mentre da Trigoria vorrebbero il prestito secco. [...] Nel frattempo Ghisolfi ha messo gli occhi su un altro difensore: Kevin Danso del Lens. L’austriaco nell’ultima stagione ha registrato 38 presenze in tutte le competizioni condite da 1 gol. Il contratto del centrale classe ’98 scadrà nel 2027 e questo fattore non gioca a favore della Roma, con il Lens che è pronto a chiedere circa 20 milioni di euro per il cartellino del difensore. [...]

Per rinforzare il centrocampo il primo nome sulla lista di Ghisolfi è quello di Manu Koné, centrocampista del Gladbach. Il Milan da tempo segue il giocatore (possibile sostituto di Bennacer) che vorrebbe portarlo a vestire la maglia rossonera, ma l’inserimento della Roma potrebbe cambiare i piani. [...] In attacco rimane viva la pista per Boga, con il Nizza che chiede 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore, ma la Roma punta ad abbassare le richieste. Nelle ultime ore sono state chieste informazioni anche per Ngonge e Matias-Fernandez Pardo, ala sinistra belga classe 2005 di proprietà del Gent. [...]