Nessuna Joya. Roma serata horror, Dybala non può nulla: la festa è dell'Empoli

Doveva essere la festa di Dybala, è stata il trionfo dell'umiltà. Perché a far festa non è stato Paulo, la Roma, i quasi 68mila dell'Olimpico ma piuttosto il piccolo Empoli di Sullo, [...] una squadra che appena ha capito che il gigante è tornato ad addormentarsi e non faceva poi paura più di tanto, se l'è giocata al pieno delle sue possibilità. [...] La Roma? Tutta da rivedere, perché se Cagliari poteva essere stato un passaggio a vuoto, l'Empoli è già un primo campanello d'allarme. [...] L'esperimento di schierare insieme Dybala (ovazione iniziale per lui) e Soulé dietro la punta (Dovbyk) dura poco, anche perché Soulé a sinistra ha un repertorio di giocate dimezzato e va spesso a cercarsi la linea esterna a destra. [...]

La partenza è anche buona, con Dovbyk che attacca bene un paio di volte la profondità. Poi però la Roma si sgonfia subito, non ha mai equilibrio e quando attacca presta sempre il fianco alle ripartenze dell'Empoli. [...] La squadra in mezzo fatica tanto, manca di gente che corra e tamponi, ci sono troppi palleggiatori e pochi lottatori. [...] Il centrocampo è lo stesso di sempre e anche quando cambia (dentro Le Fée e Baldanzi, il trottolino stavolta entra bene) non ha l'uomo da box to box. [...] Poi, certo, anche la fortuna ieri non ha dato una mano, perché al suicidio di Paredes (palla persa per Esposito e rigore ingenuo dello 0-2) hanno fatto seguito ben tre pali (Pellegrini e Mancini nella stessa azione, Dybala nel finale). [...] Finisce tra i fischi generali, adesso per De Rossi c'è la Juventus. [...]

(gasport)