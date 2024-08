Nel mirino Boga, Ngonge e Zhegrova

La partenza di Dybala e il risparmio di circa 40 milioni di euro di ingaggio lordo in due anni consentiranno a Ghisolfi di chiudere le operazioni in stand-by. La prima trattativa a sbloccarsi dovrebbe essere quella di Lorenz Assignon, terzino destro del Rennes per cui i giallorossi sono pronti a sborsare una decina di milioni di euro tra prestito (1) e riscatto obbligatorio (9). Negli ultimi giorni è stata portata avanti con la Juve una discussione per il portoghese Djaló, che può arrivare in prestito secco con diritto di riscatto tra i 5 e i 6 milioni. [...]

Voci anche su Danso (Lens) che però costa più di 30 milioni. Per l'attacco è da tenere d'occhio Edon Zhegrova: attaccante kosovaro di piede destro che gioca a sinistra, a segno con il Lille nel preliminare di Champions League contro lo Slavia Praga (e prima ancora contro il Fenerbahce di Mou). Le alternative sono Boga e Ngonge.

(corsera)