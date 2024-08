Muscoli per la Roma. Piace Soumarè del Leicester. Copre e corre, è utile ovunque

Qualità, perchè poi è quella che pretende Daniele De Rossi in ogni giocata offensiva. Ma anche muscoli, perché poi in mezzo al campo bisogna lottare e correre, soprattutto poi se si vuole andare a recuperare palla nei primi trenta metri della squadra avversaria, proprio come ha intenzione di fare la nuova Roma. Ed allora ecco perché i giallorossi hanno messo gli occhi da un po' su Boubakary Soumaré, 25 anni, centrocampista franco-senegalese del Leicester City, uno che a Trigoria era segnato sul taccuino con la matita rossa anche in passato e che invece potrebbe arrivarci ora. Il calciatore ha il contratto in scadenza tra due anni per questo il club deve decidere se venderlo o rinnovarlo, la sua valutazione si aggira attorno ai 13-15 milioni. (...) E il futuro di Edoardo Bove. A Trigoria è proprio quella di vendere: Bove, Zalewski, Smalling, Kumbulla e Abraham sono i giocatori che potrebbero salutare il gruppo da qui a fine agosto. Soumaré è proprio quel tipo di giocatore che in questo momento manca alla mediana giallorossa. Uno tutto corsa e muscoli, che può andare ad inserirsi in un contesto in cui ci sono le geometrie di Paredes e Cristante, la qualità di Pellegrini e Le Fée e il dinamismo di Bove. Non è avvezzo al gol, predilige correre e recuperare palla. (...)

(gasport)