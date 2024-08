Manovra Roma: 45 milioni

Priorità alle cessioni. È questa l'indicazione della Roma sulle prossime mosse di mercato, è questa la strategia di Souloukou e Ghisolfi per sfoltire la rosa, incassare dopo aver investito cento milioni, e creare un tesoretto utile per andare poi a inserire determinati giocatori nei ruoli più scoperti. Serve tempo, questo De Rossi lo sa, ma la dirigenza giallorossa non vuole certo chiudere così il mercato [...]. Abraham, Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Shomurodov, Darboe, Zalewski e Solbakken sono i giocatori che la Roma sta provando a piazzare sul mercato per assicurarsi un bottino da investire poi sul mercato. Il totale dei loro stipendi raggiunge i 15 milioni di euro netti a stagione, quasi un terzo del monte ingaggi della rosa giallorossa. E le loro valutazioni possono portare a un bel gruzzolo senz'altro utile per cercare di regalare al tecnico innesti di qualità [...] Abraham è in trattativa con il Milan e la Roma sta cercando di trovare una quadra per arrivare alla fumata bianca: con contropartite tecniche (Saelemaekers-Okafor) o senza, in ogni caso con la valutazione non può scendere sotto i 25 milioni. [...] Bove, fuori da questa lista di esuberi, è invece cercato dalla Fiorentina: potrebbe partire solo alla giusta cifra, 18 milioni. E Zalewski? Può essere una risorsa come contropartita. La Roma ci ha provato per Bellanova, ma il Torino continua a fare muro. [...]

(corsport)