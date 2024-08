Ma la Joya non accetta l’offerta araba

In questa storia di Dybala e l’Arabia c’è qualcosa che non torna. Prima le voci, poi i 15 minuti finali contro l’Everton e come al solito tanto off the record che rischia di minare la settimana che porterà al debutto in campionato. Nel post gara al Goodison Park, Daniele nel suo tergiversare è stato chiaro. […]

E allora cosa sta accadendo? Seguiamo la cronaca: una settimana fa, prima di partire per l’Inghilterra, la Roma riceve un’offerta araba per Dybala e chiede al calciatore di valutarla. La proposta è dell’Al-Qadsiad e fa tremare le gambe: 25 milioni all’anno. Vien da sé che il fatto che il club abbia chiesto al calciatore di valutarla, presume che nessuno in società metterà i bastoni tra le ruote all’argentino. Il motivo non è tecnicoma finanziario: risparmiare 9 milioni netti per un calciatore di quasi 31 anni, farebbe respirare il bilancio e insieme alla cessione di Abraham permetterebbe di completare la campagna acquisti. Tra l’altro l’eventuale sostituto di Paulo è già stato preso, ed è Soulé. Dybala, però, dice ‘no grazie’. […]

(Il Messaggero)