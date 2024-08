L'unica luce è Dybala: un assist ai rimpianti

Un cross quasi alla cieca sulla testa di Dovbyk. Traversa. L'unico vero lampo di una Roma soporifera a Cagliari porta la firma di Paulo Dybala. E chi sennò. [...] Ci sono oltre 60 milioni di euro che lo aspettano in Arabia Saudita. Con buona pace dei tantissimi romanisti che anche ieri alla Unipol Domus lo hanno pregato di non andare via. [...] L'argentino ha risposto sempre con un sorriso. Ai tifosi, ai compagni di squadra e a De Rossi. Quando dopo 25 minuti del secondo tempo lo ha chiamato a sé per chiedergli di risolvere la partita. [...]

"Mi spaventa una Roma senza Paulo - ha ammesso l'allenatore a fine partita - ma mi spaventa ancora di più una squadra senza rinforzi, se lui e altri dovessero partire". [...] La prima Roma vista a Cagliari è una squadra dai due volti. Con i nuovi acquisti pimpanti per il primo giorno di scuola e i veterani con l'indolenza di chi torna dalle ferie. Soulé a spanne il migliore dei suoi. [...] La Roma vista in Sardegna sembra essere ancora molto lontana dal calcio che ha in mente il suo allenatore. In novanta minuti una traversa, un gol annullato (grazie ad un'invenzione di Dybala) e un'occasione sciupata da Pellegrini. Il resto è stato tanto Cagliari. [...]

(la Repubblica)