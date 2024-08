Ludi (dg Como): "Belotti ci ha portato entusiasmo e un'energia pazzesca. Alla Roma non è andata così male come la gente può pensare"

TUTTOSPORT - Arrivata in Serie A con fortissime ambizioni, il Como di Cesc Fabregas è pronto a stupire tutti. Ne ha parlato sull'edizione odierna del quotidiano il dg Carlalberto Ludi, commentando (tra le altre cose) l'arrivo di Andrea Belotti in estate direttamente dalla Roma. Queste le sue parole.

[...]

Come centravanti avete scelto Belotti, che è stata una bandiera del Torino, per cui per lui sarà una sorta di derby. Che cosa vi aspettate da Belotti?

"Dal Gallo ci aspettiamo semplicemente che ci porti la sua esperienza, la sua fame, che l'ha sempre contraddistinto nel corso della carriera. Il passaggio alla Roma per mille motivi non è andato come forse si sperava. Ma sicuramente non è andata così male come la gente può pensare. E la cosa che ci ha conquistato di Belotti, al netto del curriculum, al netto della capacità realizzativa, è la voglia, l'ambizione, la freschezza emotiva che ha. Ci ha donato un po' di entusiasmo, un'energia pazzesca. E quindi gli chiediamo semplicemente quello".

[...]