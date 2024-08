L'Olimpico è già pieno: aprono i Distinti?

Lo smarrimento sulla vicenda Dybala non ha frenato la voglia di Roma. I tifosi si sono organizzati per seguire la squadra domani a Cagliari. Molti partiranno in nave stasera da Civitavecchia, altri in aereo domani. [...] Si profila il solito sold out invece per l'esordio casalingo di domenica 25 contro l'Empoli. Tra abbonamenti (40.000) e biglietti venduti (quasi 20.000) siamo già vicini alla soglia dei sessantamila spettatori. [...] Non è escluso che la Roma decida di spostare i tifosi dell'Empoli, che non saranno moltissimi, in tribuna Monte Mario per aprire anche i Distinti Nord ai romanisti. Dipenderà dalle richieste, ovviamente.

(corsport)