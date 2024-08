Lo "Scopigno" è pronto e va verso il sold out

Che sia campionato, Europa o un'amichevole estiva, per la Roma ormai il tutto esaurito è un'abitudine. Abitudine che potrebbe essere rispettata alla lettera anche per il test di domani contro l'Olympiacos in programma alle 17: già ieri erano stati venduti oltre 9.000 tagliandi dei 10.000 a disposizione per la capienza dello stadio "Manlio Scopigno" di Rieti che sarà teatro della sfida. Non sarà una sorpresa dunque, se in queste ore si dovesse raggiungere il massimo della capienza per quello che sarà l'ultimo test per i romanisti prima della partenza per l'Inghilterra.

(Il Romanista)