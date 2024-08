L'idea di DDR: difesa a 3 con Kevin

Lo abbiamo visto nel secondo tempo della gara contro l'Empoli, di certo De Rossi riproporrà la soluzione tattica anche in futuro. Perché con l'arrivo di Kevin Danso la difesa a tre non sarà certo tabù ma, anzi, sarà una soluzione per dare maggiore protezione alla difesa e anche quell'equilibrio che proprio con i toscani è mancato. [...] Mancini a destra, Danso in mezzo e N'Dicka a sinistra. Con Smalling pronto a sostituire uno dei tre o all'occorrenza anche Angelino come abbiamo visto contro l'Empoli.

Di certo potrà essere una soluzione tra le tante, un 3-4-2-1 che potrà dare qualche garanzia in più nelle partite in cui ci sarà bisogno di chiudere maggiormente gli spazi. [...] Un modulo utilizzato da Mourinho e che potrà essere rispolverato anche da De Rossi se non arriveranno altri innesti dal mercato in mezzo al campo. [...] Aspettando anche di scoprire il neo acquisto Abdulhamid. Ma sarebbe anche una mossa per cercare di dare maggiore libertà ai tre davanti, quindi Dovbyk, e i due trequartisti tra Dybala, Soulé e Pellegrini. [...] E allora chissà che già allo Stadium non possa arrivare la sorpresa della difesa a tre: De Rossi ci pensa.

(corsport)