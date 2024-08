L'estro di Soulé e la fisicità di Dovbyk: il nuovo attacco di DDR è già nel futuro

A Cagliari ha segnato la sua prima (e unica) doppietta in serie A, in quel primo pomeriggio di fine ottobre. [...] Domani questo ragazzo argentino riparte proprio da lì, lui senza il suo mito Dybala, con cui sognava di giocare proprio nella Roma. [...] A De Rossi basta, per ora: Matias ha fantasia e la gamba giusta per reggere il confronto, quello di Cagliari è un punto di ripartenza, per lui e per la Roma. [...] Soulé, la novità a destra, ha già capito cosa significhi vestire la maglia della Roma, se ne sarà accorto il giorno in cui è sbarcato nella Capitale, quando ad accoglierlo a Fiumicino c'era un bagno di folla. [...]

A Soulé si chiede il gol, da lui ci si aspetta l'assist, la giocata per i compagni, e alcuni parlano la sua stessa lingua, vedi Pellegrini. [...] In un colpo solo si ritrova a dover sostituire Dybala e a prendere il posto di Baldanzi, sul quale la Roma aveva investito a gennaio scorso proprio come futuro vice di Paulo. [...] Dovbyk - capocannoniere della scorsa Liga con 24 reti - è l'altra novità. L'ucraino però deve ancora sciogliersi, mentre Soulé già sembra ben inserito, anche per merito dei suoi connazionali, Paredes, e, appunto, Dybala, che hanno spinto per il suo arrivo nella Roma e con i quali si è spesso frequentato anche durante il soggiorno a Frosinone. [...]

(Il Messaggero)