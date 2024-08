L'eredità di Dybala: tre colpi per De Rossi. Con Sergi è Como-Barça

Voleva venti milioni, ma rischia di doversi accontentare di quattro, più cinque di bonus. La Roma si prepara a salutare Paulo Dybala, che ha ceduto alle lusinghe dell'Al-Qadsiah. [...] Le firme ancora non ci sono, ma la base dell'accordo trovato da società araba e giocatore sono 18 milioni netti a stagione più 2 di bonus. [...] La Roma, sollevata da uno stipendio importante, lavora per reinvestire i soldi risparmiati.

Tratta con la Juve per il difensore portoghese Tiago Djalò, arrivato a gennaio a Torino dal Lille ma in campo solo 16 minuti. E' sempre più vicina a Jeremie Boga, attaccante del Nizza, e al terzino Lorenz Assignon del Rennes. E sempre in Francia, cerca di soffiare all'Atalanta il difensore austriaco Kevin Danso del Lens, che nel ruolo ha virato su Rodrigo Becao, ex Udinese ora al Fenerbahce. [...]

(la Repubblica)