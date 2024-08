Lavoro sempre diverso: DDR vuole evitare la noia

Attenti a quei due. Perché più passano i giorni, più aumenta il feeling e più diventano devastanti. Paulo Dybala e Matias Soulé stanno facendo magie in campo insieme e lo hanno dimostrato martedì nella partita amichevole contro il Barnsley con due gol spettacolari e tante giocate entusiasmanti. E De Rossi adesso se li sta godendo in partita ma anche in allenamento. Ieri il tecnico era visibilmente soddisfatto del lavoro dei suoi, ha visto contro il Barnsley il lavoro tattico che aveva-no studiato nei giorni precedenti e i miglioramenti sperati. E anche nella seduta di ieri tutti i giocatori hanno dato il massimo. (...) . Il compito di De Rossi e dei suoi uomini è quello di preparare la squadra ogni giorno trovando sempre modi diversi per evitare sedute noiose o ripetitive. E allora gli esercizi sono diversi o cambiano, come la versione del torello di ieri. La squadra è stata divisa in tanti piccoli gruppi: via al torello in transizione quattro o cinque contro due con la regola dei tocchi limitati. Ecco l'esercizio: quando due calciatori riconquistano il pallone, il giocatore che ha sbagliato e il compagno che ha servito il passa :40 devono correre per cercare di riconquistare la sfera. Se la squadra riesce a fare dieci passaggi consecutivi, i due calciatori che si trovavano al centro devono andare a riconquistare il pallone nell'altro torello vuoto. Scopo del gioco? Pressione, intensità, scatti, rapidità, capacità coordinative e divertimento. (...)

(corsport)