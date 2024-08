Laurienté è il nome nuovo per DDR

Sedici giorni al gong del mercato estivo e le manovre in casa Roma vivono un momento di grande dinamismo. [...] Quattro le caselle ancora da riempire: un difensore centrale, un terzino destro, un mediano e un esterno alto. E proprio su quest'ultimo ieri si è registrato un sondaggio esplorativo che potrebbe presto trasformarsi in una trattativa reale. [...] C'è anche il nome di Armand Laurienté sul taccuino di Florent Ghisolfi. [...] Per il momento nessuna offerta presentata al Sassuolo, che ha da poco rispedito al mittente la proposta del Fenerbahce da 12 milioni più 3 di bonus. [...] Su di lui anche la Juventus, che lo considera il piano B ad altri profili sondati, e la Lazio. [...]

Spostandoci dall'attacco alla difesa, De Rossi aspetta il prima possibile un nuovo terzino destro [...] e tutte le strade continuano a portare verso Rennes, dove gioca Lorenz Assignon. In uscita dal club francese con una valutazione vicina ai 10 milioni di euro, l'ex ds giallorosso Ricky Massara è in attesa che i giallorossi formalizzino la seconda offerta [...] che preveda l'obbligo. [...] Per quanto riguarda invece il difensore centrale, ogni ingresso sarà subordinato ad un'uscita (Smalling o Kumbulla). Badé è un profilo che piace molto, ma le tempistiche rischiano di penalizzare la Roma. [...]

(il Romanista)