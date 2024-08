L’agente di Smalling in ritiro: Badé in attesa

Non è voluto passare inosservato. Perché appena arrivato a St George's Park, l'agente di Smalling, James Featherstone, ha subito pubblicato una foto della hall dell'albergo dove alloggia la Roma. (...)La situazione è chiara: la Roma ha detto al difensore di trovarsi una squadra. Per ora, però, oltre a qualche club arabo, nessuno si è fatto avanti concretamente per l'inglese che non sembra molto preoccupato della situazione. Il volere del difensore è quello di completare l'ultimo anno di contratto con la Roma e poi da svincolato trovarsi una squadra. Se non parte almeno uno tra Smalling o Kumbulla, sarà difficile dare l'assalto al centrale del Siviglia Badé. (...)

(Il Messaggero)