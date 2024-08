La verità sulla "favola" Dybala

La favoletta di Paulo Dybala che rifiuta all'ultimo momento l'offerta della vita e resta a Roma per ragioni di cuore è commovente, ma è appunto una favolette. La realtà è ben diversa, molto meno poetica. [...] La ricostruzione dei fatti è più o meno la seguente: l'argentino si era rifiutato più volte di ascoltare le sirene saudite, determinato a rimanere in un club in cui viene trattato come un re. [...] La Roma però aveva fatto delle valutazioni ben precise in sede di mercato: è vero che Dybala è il miglior calciatore in rosa ed è un simbolo, ma è altrettanto vero che sta per compiere 31 anni e che tra 14 partite sbloccherà il rinnovo automatico a 7 milioni netti più 2 di bonus. Cifre enormi per un club che sta cercando di abbassare il monte ingaggi. [...]

Per questo motivo nelle ultime settimane la Roma aveva spinto fortemente Dybala a cedere alle lusinghe saudite, con l'Al-Qadsiah che era arrivato a offrirgli un triennale da 75 milioni. [...] L'inghippo si è presentato quando gli arabi hanno offerto la miseria di 3 milioni alla Roma: una cifra oltraggiosa, lontanissima dai 15-18 milioni messi in preventivo dal club per la cessione. E così non se n'è fatto più nulla. [...] Adesso la permanenza di Dybala crea un rebus tattico: lui e Soulé sono praticamente lo stesso calciatore, e c'è pure Baldanzi che ha quelle caratteristiche. Come si fanno convivere con successo Dybala e Soulé? A questo dilemma dovrà trovare risposta Daniele De Rossi. [...] Alla fine di tutta questa storia abbiamo capito che i sauditi sono dei quaquaraquà: offrono la luna e le stelle ai calciatori e agli intermediari e poi non vogliono pagare i cartellini ai club...E allora a certe condizioni ha fatto bene la Roma a tenere Dybala. [...]

(Libero)