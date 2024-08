La strana vigilia: il volo per Cagliari alle 22

La strana trasferta della Roma. Visto il caldo soffocante di questi giorni, Daniele De Rossi ha deciso di posticipare la partenza per Cagliari: la squadra ha svolto l’allenamento di rifinitura a Trigoria alle 18, quando la temperatura era comunque molto alta, e poi si è fermata nel ristorante del centro sportivo per la cena. Il trasferimento a Fiumicino e poi il volo charter per la Sardegna è stato così programmato alle ore 22 su un aeromobile messo a disposizione da Ita Airways e decollato (come tante altre volte) dal Terminal 5. I maligni sussurrano che il cambio di programma sia stato dettato anche dall’esigenza di una maggiore tranquillità: la partenza a metà pomeriggio avrebbe richiamato più tifosi nel mezzo del caso Dybala. [...]

(Corsport)