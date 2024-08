La scommessa di De Rossi: Roma ai lavori forzati per correre per dieci mesi

Come sta la Roma a breve distanza dall'inizio del campionato, domenica 18 (ore 20.45, diretta tv su Dazn) a Cagliari? [...] E' stata una preparazione intensa, la prima da allenatore di DDR che finora era sempre subentrato come tecnico, alla Spal e poi in giallorosso. [...] Tantissime sono state le doppie sedute, addirittura 14 nei primi 22 giorni di lavoro (la squadra si è radunata a Trigoria il 7 luglio), le amichevoli contro Latina, Kosice, Tolosa, Olympiakos, Barnsley, Everton [...] sono servite soprattutto per affinare l'intesa tra calciatori che hanno avuto poche possibilità di lavorare insieme. [...]

Pochi i problemi fisici, infortuni veri e propri non ce ne sono stati: Abraham, Baldanzi e Smalling hanno avuto qualche affaticamento che è stato gestito dallo staff. [...] Dal punto di vista atletico, è stato un ritiro duro: "Li abbiamo spappolati", ha detto De Rossi dopo la partita col Tolosa, un chiaro segnale di come il tecnico ed il suo staff abbiano impostato un lavoro a lungo termine, che dovrà durare nel tempo. [...] Da domenica, a Cagliari, si fa sul serio.

(corsera)