La scelta di "Joya" Dybala accende il cuore dei tifosi: "Sarà l'erede del Capitano"

Alle 20:30 (circa) di giovedì sera Paulo Dybala con poche parole ha risvegliato il popolo romanista che si era ormai arreso all'idea di doverlo salutare. [...] Subito dopo l'annuncio in giro per la città non si parlava di altro. Ieri tra i vicoli, i bar, le piazze e i locali di una Roma che sta per salutare l'estate l'argomento era solo uno: la permanenza della Joya. [...] Paulo non è un semplice giocatore, è la star della squadra e da qualche ora anche un esempio per i piccoli romanisti. [...] Adesso Paulo ha un posto speciale nel cuore dei tifosi giallorossi e nei rioni lo ricorderanno per sempre. In particolar modo a Testaccio, quartiere simbolo del romanismo dove si trova uno dei Roma club più importanti.

Leonardo, Cristian, Marco, Manuel e altri membri del direttivo ieri si sono ritrovati per passare un pomeriggio insieme e parlare, come sempre, della loro squadra: "La scelta di Dybala ci ha emozionati. Ha preferito la Roma ai soldi arabi e spero che questa cosa possa dare la carica per la stagione". [...] "Potrebbe iniziare ad entrare nella lista delle grandi bandiere insieme a Totti, De Rossi, Giannini e Conti". Tanta gratitudine ma occhio a toccare il numero 10: "E' troppo importante ed è stato sulle spalle di Francesco per tantissimo tempo. Ricordiamoci sempre che i calciatori non vanno divinizzati come disse Dino Viola". [...]

(Il Messaggero)