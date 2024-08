La Roma sogna con Dovbyk

IL TEMPO (L. PES) - Missione compiuta. Artem Dovbyk è il nuovo centravanti della Roma. Il viaggio spagnolo di Ghisolfi ha portato i suoi frutti, e a po-chi giorni dall'inserimento nella trattativa tra Girona e Atletico, arriva l'accordo per l'attaccante ucraino. Il dirigente francese è giunto martedì pomeriggio in Catalogna, e dopo aver trascorso il pomeriggio e la se-rata con il calciatore e il suo entourage, ieri ha incontrato il Girona e in serata ha strappato il sì definitivo. Un'operazione che i giallorossi riescono a chiudere a una cifra leggermente minori rispetto alla clausola di 40 milioni, grazie all'accordo totale con il gio-catore coinvolto. Agli spa-gnoli vanno 33-34 milioni più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita fino a un massimo garantito di 38.5 milioni. Oggi è previsto lo sbarco nella Capitale di Dovbyk che rientrerà assieme a Ghisolfi dopo gli ultimi dettagli della trattativa risolti nella notte. Una trattativa lampo alla quale ha partecipato De Rossi in primis, ma, soprattutto, i Friedkin che hanno incaricato il loro uomo mercato di partire per la Spagna e tornare con la punta per il futuro giallorosso. Nella serata di ieri, seppur per pochi minuti, l'agente di Dovbyk ha pubblicato sui propri social una foto della maglia numero nove detal Roma con il nome «Artem». Ad oggi quella maglia è occupata da Abraham che è in uscita, ma la sensazione è che sia stato un omaggio della dirigenza giallorossa per festeggiare l'esito della trattativa. Ora l'ex Dnipro inizierà a lavorare con il resto della squadra già dalla fine della settimane e sarà tra i protagonisti del ritiro in Inghilterra che inizierà nel wee-kend, dove De Rossi vuole creare i presupposti per la stagione che verrà con tutto il gruppo, o quasi. Manca infatti ancora all'appello almeno un terzino destro, oltre a qualche altro colpo per puntellare la rosa tra difesa e centrocampo. Resta il nome di Pubill per la corsia e ora che l'operazione per l'attaccante è conclusa Ghisolfi potrà concentrarsi sul resto. In parallelo corrono le uscite. Abraham sembra il nome più caldo per il mercato delle cessioni. Oltre al Milan, è stato dato mandato di trovare offerte in Premier anche se non trovano riscontri le voci sull'Everton. Da definire le situazioni di Solbakken, Karsdorp e Shomurodov che resta nel mirino del Verona. Ancora in stallo la partenza di Bove.