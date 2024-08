La Roma nel clan dei pareggi. Troppi nella situazione di Dybala

La Roma si adegua alla falsa partenza di molte delle big e pareggia a Cagliari una partita giocata davvero soltanto nella ripresa. Troppo poco. Lo 0-0 è il risultato giusto anche se poteva di sicuro essere un 1-1. E' quasi come se la prima giornata non si fosse giocata, con 6 pareggi su 8 partite. [...] Segnale di squadre ancora incomplete, figlie della follia di far iniziare i tornei con il calciomercato ancora aperto. [...] Dybala è entrato solo a 20 minuti dalla fine ma ha lasciato comunque il marchio della sua classe: suo il cross perfetto per Dovbyk, che di testa ha mandato il pallone sulla traversa.

Subito dopo, per onor di cronaca, anche il Cagliari ha colpito un clamoroso legno, con leggerissima ma decisiva deviazione di Svilar. [...] De Rossi ha schierato una squadra più offensiva, mettendo Baldanzi a centrocampo (esperimento per ora riuscito) e facendo poi entrare Dybala per Zalewski. Saranno gli ultimi minuti della Joya in maglia giallorossa? La maggioranza dei tifosi non lo vuole e i più scaramantici ricordano che anche Dzeko aveva già fatto la valigia per andare all'Inter e poi è rimasto a Trigoria. Di sicuro, nell'immediato, avere o non avere Dybala fa parecchia differenza. [...]

(corsera)