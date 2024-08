La Roma mette la freccia, più cross per Dovbyk. Da Galeno a Wesley: gli esterni per volare

Le ali per decollare. Senza troppa fretta e con l’urgenza di cedere qualche elemento in esubero, la Roma va a caccia dell’esterno giusto che possa dare «ampiezza alla manovra e giocare anche con i piedi sulla linea del fallo laterale», per dirla con il tecnico Daniele De Rossi. […] Un obiettivo è Wenderson Galeno, ala sinistra del Porto da 30 milioni di euro, su cui da settimane è concentrata la Juve. Ma il club giallorosso potrebbe inserirsi strada facendo, se le condizioni lo permetteranno (come nel caso di Dovbyk e del suo “no” all’Atletico Madrid) e se, nel frattempo, si concretizzeranno almeno le cessioni di Abraham, Bove e Kumbulla, oltre a quelle di Darboe, Shomurodov, Solbakken e Karsdorp (Joao Costa, intanto, è passato in prestito all’Hull City). […] in ossequio alle linee guida dei Friedkin, che prevedono l’ingaggio di giovani da fidelizzare e trasformare nei leader del domani, il d.s. Ghisolfi continua tenere sotto attenta osservazione Antonio Nusa del Club Bruges, Wesley Gassova del Corinthians (consigliato dall’ex Cafu) e Matias Fernandez Pardo del Gent. […] Per completare il mosaico sulle fasce occorrerebbe pure un esterno destro basso, un terzino di grandi doti fisiche che possa costruire l’azione e sovrapporsi al trequartista, Soulé o Dybala. L’obiettivo concreto è sempre lui, Marc Pubill. L’amicizia con Turki Al-Sheikh, il presidente dell’Almeria che un anno fa ha chiuso l’accordo per il main sponsor Ryadh Season, potrebbe rivelarsi in questi giorni di grande aiuto per sbloccare la trattativa e vincere le resistenze del tecnico Rubi che considera il terzino un punto fermo per la prossima stagione. Pubill è valutato 18-20 milioni, gli stessi che servirebbero (tra parte fissa e bonus) d’altra parte per convincere il Rennes a cedere Arthur Theate, il difensore centrale che nella difesa a 4 si piazzerebbe sul centro-sinistra (scivolando all’occorrenza in fascia) e che nello schema a tre si prenderebbe invece la responsabilità di impostare il gioco.

(Gasport)