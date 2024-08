La Roma cala il tris francese

Un tris di carte francesi. Nei progetti della Roma, e del direttore Ghisolfi che pure è francese, sono entrati tre calciatori che potrebbero integrare la rosa: il più vicino è il terzino destro, Lorenz Assignon, per il quale è già cominciata una trattativa con il Rennes, rappresentato dall’ex romanista Massara. Gli altri due sono un difensore centrale, Loic Badé del Siviglia, e un centrocampista di movimento e sostanza, Boubakary Soumaré, che pure ha giocato nel Siviglia nell’ultima stagione ma appartiene al Leicester, appena tornato in Premier League. [...] Assignon, classe 2000 proprio come Bellanova, ha giocato l’ultimo semestre in Inghilterra, nel Burnley, e viene valutato una decina di milioni. La Roma ha provato invano a proporre un prestito con diritto di riscatto, ora si ragiona sull’obbligo. [...] Gli altri due francesi sono obiettivi vincolati a una serie di cessioni. Se parte uno tra Smalling e Kumbulla, due giocatori che per ragioni diverse sono complessi da piazzare, la Roma si lancia su Badé, difensore centrale anche lui classe 2000, reduce dalla finale olimpica persa contro la Spagna. [...] Vale anche per Soumaré, centrocampista classe 1999 cresciuto nel Paris Saint-Germain e comprato dal Leicester nel 2021 per 20 milioni. [...] E’ questo il profilo di centrocampista che chiede De Rossi. Ma per ottenerlo deve aspettare che si muova qualcosa in uscita, a maggior ragione adesso che Baldanzi è entrato a pieno titolo nel gruppo delle mezzali. [...] I rinforzi, seguendo le indicazioni di De Rossi, dovrebbero essere addirittura quattro: manca anche l’attaccante esterno sinistro capace di saltare l’uomo e creare profondità. [...] Un nome da seguire è il kosovaro Edon Zhegrova, che è comunitario essendo nato in Germania nel 1999 da una famiglia albanese che scappava dall’orrore della guerra. [...] Le alternative immaginabili? Da Wesley Gassova, baby talento del Corinthians che a 19 anni è considerato già una stella in Sudamerica, al norvegese Antonio Nusa, altro esterno del 2005 che gioca nel Bruges.

(corsport)