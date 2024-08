La piazza è giù calda. Ma Soulé e Le Fée scommesse intriganti

Daniele De Rossi, nella sua breve ma già importante carriera di allenatore, non aveva mai affrontato un precampionato. Prima alla Spal e poi alla Roma aveva preso le squadre in corsa. Di sicuro sperava in un avvicinamento più sereno all'esordio di domani, a Cagliari, ma poi è esploso il caso Dybala e addio alla tranquillità. [...] Senza Dybala o con un Dybala ridimensionato nei fatti sarà in ogni caso una Roma diversa da quella passata, con un attacco Soulé-Dovbyk-Mister X (per Cagliari sarà El Shaarawy). Apparentemente è un downgrade, sul campo chissà.

In campionato, va ricordato, anche con Lukaku e Dybala la Roma non è mai stata in corsa per un posto in Champions, anche con l'allargamento a 5 italiane in competizione. Con l'addio di Spinazzola e il tentativo di vendere Smalling e Abraham, finora ha vinto il risparmio sugli ingaggi. [...] Guardando gli acquisti - compreso il francese Le Fée - c'è comunque l'impressione di una scommessa intrigante. Servirebbe pazienza, quella che a Roma è sempre merce rara. Partire bene e non incendiare la piazza adesso è più importante che mai.

(corsera)