La pazza Joya: i romanisti incoronano Dybala a Trigoria. E domani il bis all'Olimpico

Da una possibile contestazione ad una festa quasi annunciata. La scelta di Paulo Dybala di rimanere in giallorosso, dicendo no ai 75 milioni offerti dai sauditi dell'Al Qadsiah per un contratto triennale, ha dato una scossa alla piazza giallorossa, esaltata dalla permanenza della Joya. [...] La conferma, insomma, ha avuto quasi l'effetto di un nuovo acquisto e Dybala (che ieri si è allenato regolarmente con la squadra) torna a tutti gli effetti a disposizione di Daniele De Rossi, dopo i saluti di giovedì mattina. Oggi DDR sarà in conferenza stampa (ore 14.30) e c'è da giurarci che l'argomento sarà ancora all'ordine del giorno: se giocherà o partirà di nuovo dalla panchina. [...]

La scelta della Joya ha ricevuto tanti consensi, oltre che dai compagni di squadra anche da ex calciatori, sportivi e personaggi del mondo dello spettacolo. Da Diego Llorente a Miralem Pjanic, passando per il tennista Flavio Cobolli, i cantanti Ultimo, Blanco e Noemi, Andrea Delogu e Lorella Cuccarini. "Sono contento - le parole di Radja Nainggolan a TeleRadioStereo - perché Dybala è un giocatore che può fare la differenza. Da tifoso sono felice". [...] Applausi anche da Rosella Sensi. "Questo - le parole dell'ex presidentessa giallorossa - è il potere di una città come Roma. Questa è la magia di questa squadra, di questi tifosi, di questo popolo". [...]

(corsera)