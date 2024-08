La moviola: manca il rigore del possibile pari su Shomurodov

Partita in chiaroscuro per Zufferli, alcune decisioni meritavano altra personalità,, anche se nel complesso (considerando che ha 10 gare per la carriera in Serie A) la partita l'ha tenuta. [...] sulla trattenuta, (non clamorosa) di Gyasi su Shomurodov si poteva osare di più.

(corsport)

Luca Zufferli di Udinese al primo incrocio arbitrare con la Roma non se l'era cavata malissimo all'Olimpico durante Roma-Empoli partita anche abbastanza facile: veloce e corretta. Sulla sua prestazione, però, pesa e non poco la svista sul rigore non concesso a Shomurodov in pieno recupero (49' del secondo tempo) dopo il palo colpito da Dybala. Sulla ribattuta l'attaccante uzbeko della Roma è in vantaggio su Gyasi e potrebbe insaccare sulla ribattuta. Eldor arriva sul pallone ma non riesce a impattarlo a causa dell'intervento dell'avversario che lo trattiene in maniera funzionale all'altezza della spalla. Lo fa con una sola mano, motivo per il quale probabilmente Zufferli è indotto a non fischiare il rigore, ma in realtà quel tocco basta a provocare una conclusione sbilenca [...]

(il Romanista)

Partita che Zufferli tiene in pugno. [...] Nel finale leggero contatto Gyasi-Shomurodov in area: troppo poco per il rigore, Zufferli lascia correre.

(gasport)