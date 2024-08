La longa manus di Turki Al-Sheikh

[...] Parliamo di Turki Al-Sheikh, Presidente della General Entertainment Authority dell'Arabia Saudita e consigliere fidato della Corte Saudita. Ai più distratti è un nome che forse dirà poco, i più attenti lo ricorderanno a Trigoria, felice e sorridente, intento a suggellare, con tanto di firma, l'accordo raggiunto con la Roma per la sponsorizzazione di Riyadh Season. [...] Quando era a capo della GSA (Saudi Arabia's General Sports Authority) stipulò con la federazione spagnola (La Liga) un accordo di partnership, offrendo supporto tecnologico e dando vita ad una vera e propria sinergia per tesserare e seguire lo sviluppo dei calciatori sauditi. [...] Un anno dopo il passo successivo con l'acquisto dell'Almeria, di cui Al-Sheikh è tuttora proprietario. [...]

E qui torniamo a noi, alle manovre giallorosse e agli interessi in comune che possono trovare reciproca soddisfazione. Perché, proprio dall'Arabia, ci segnalano la sua accurata supervisione sull'affare Dybala e il suo potenziale trasferimento alla corte della neo-promossa Al-Qadsiah della Saudi Aramco, il più importante finanziatore del governo saudita. [...] E l'Arabia potrebbe essere destinazione gradita anche a Tammy Abraham, finito nel mirino della federazione calcistica araba. [...] Molti sono poi rimasti colpiti dall'interesse di mercato dei giallorossi per Saud Abdulhamid, terzino destro dell'Al-Hilal, squadra di cui è tifosissimo Al-Sheikh. [...] Tutto questo dopo aver chiesto informazioni per Pubill e vedersi proporre Sergio Arribas in caso di addio di Dybala. [...]

(il Romanista)