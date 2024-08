La Joya e il rimpianto: la Roma fa fatica e va solo con Dybala. Cagliari, buon punto

Il pareggio è giusto, il lavoro da svolgere, anche sul mercato, è ancora necessario, e non poteva essere altrimenti. [...] Certo, guardando obiettivi e rose, è la Roma che doveva fare di più. Ma è tormentata nell'incompletezza del suo gruppo, con la vicenda di Paulo Dybala, cocco giallorosso in partenza per l'Arabia Saudita, che copre qualsiasi discorso in prospettiva. [...] La Roma di Dybala e Lukaku adesso è diventata la Roma di Soulé e Dovbyk. [...] L'argentino appare (nella ripresa) e scompare (prima) sulla destra dell'attacco, poi chiude a sinistra. [...]

L'ucraino è un centravanti puro alla Lukaku, ma dovrebbe avere diversi sistemi per arrivare alla conclusione, cercando la profondità, non basando tutto sulla forza fisica. [...] Però cresce nel finale: Dybala gli mette sulla testa la palla del ko all'80' e lui la stampa sulla traversa. [...] Nessun tiro in porta della Roma nella prima metà, contro uno del Cagliari, così Soulé dà una svegliata ai suoi con un sinistro messo in angolo dal portiere a inizio ripresa. E la scossa fa effetto. [...] Però Pellegrini non trasforma in gol quello che è a tutti gli effetti un rigore in corsa. [...] Baldanzi per Le Fée (discreto ma sembra acciaccato) è un cambio che da un minimo di freschezza alla manovra e quando viene chiamato in causa anche Dybala (per Zalewski), la Roma spera nel bacio dell'addio. [...]

(gasport)