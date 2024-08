La "capitana" di sempre lascia le giallorosse

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Fine di un'era: Elisa Bartoli lascia la Roma e approda all'Inter. Il capitano, sin dal giorno zero, delle giallorosse saluta le compagne durante il ritiro di Cascia e si unisce alle nerazzurre. Dal 2018 ad oggi, il difensore, leader e simbolo del club, ha collezionato 149 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa e Champions League, condite da 18 reti. Con la lupa sul petto e la fascia al braccio ha vinto due Scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa. Un legame indissolubile quello con la maglia romanista nato a partire dalla fondazione della squadra: "Mi fecero trovare a Trigoria la maglia con il mio nome e la fascia di Totti, i miei occhi erano lucidi. Puntavano su di me - rivelò a Il Tempo lo scorso maggio - mi hanno spiegato che nel giro di poco tempo volevano vincere. Non ero ancora pronta a diventare capitano, è un onore ed una grande responsabilità; chi è romano e romanista sa quanto pesa la fascia. Ho dato fiducia alla società, sapevo che la Roma sarebbe arrivata ad alti livelli". La classe '91, con il contratto in scadenza nel 2025 con le capitoline, è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera a Milano, dove ritroverà le ex compagne di squadra Serturini e Tomaselli: l'obiettivo della numero 13 è quello di mettersi in mostra per confermarsi in Nazionale in vista degli Europei che si terranno in Svizzera la prossima estate.

Una perdita sicuramente importante per la Roma, maturata però di comune accordo proprio in virtù del rapporto di stima e riconoscenza che c'è tra la società e la calciatrice. Attesa nelle prossime ore l'ufficialità del trasferimento: per Bartoli è pronto un contratto fino al 2026. Intanto le giallorosse proseguono il lavoro in Umbria quando mancano poco più di tre settimane all'inizio della nuova stagione: sono giorni di allenamento intenso per le ragazze di Spugna che da ieri hanno ripreso con le doppie sedute quotidiane. Venerdì terminerà il ritiro e tre sono le amichevoli in programma: la prima il 10 agosto contro il Como, la seconda il 13 a Cisterna di Latina (ingresso libero) e l'ultima il 17 contro la Fiorentina; a chiudere la marcia di avvicinamento al campionato il Torneo Amos Cup a Tolosa, che impegnerà la squadra dal 22 al 25 agosto. Nel frattempo il tecnico ha a disposizione anche le nuove arrivate Lukasova, Hanshaw, Thogersen, Dragoni, Cissoko e Della Peruta. Niente ritiro invece per Kumagai, Minami e Viens impegnate con le rispettive nazionali e pronte a fare rientro nella Capitale nei prossimi giorni.